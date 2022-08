Meerdere gewonden bij terroristische aanslag Jeruzalem

JERUZALEM - In de Oude Stad in Jeruzalem zijn minstens zeven gewonden gevallen bij een schietpartij op een bus. Twee mensen zijn er ernstig aan toe, zeggen de nooddiensten, die over een ’terroristische aanslag’ spreken. De schutter is ontkomen en de politie is nog naar de persoon op zoek.