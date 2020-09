Urker treiterjeugd duwt boa in haven: taakstraffen

De verdachten hadden een tussenuur op school. Toen ze de boa zagen lopen, ontstond het idee om hem naar het water te lokken. Eén van de verdachten sprak de boa aan en vroeg hem of hij het water in mocht om zijn telefoon, die in het water zou zijn gevallen, te zoeken. De andere verdachte duwde hem vervolgens het water in. De man viel hierbij bijna anderhalve meter naar beneden. De boa wist via een boot uit het water te klimmen.

’Veel bekeuringen’

Volgens één van de verdachten stond de boa erom bekend dat hij veel bekeuringen uitdeelt. Het incident is gefilmd en daarna ook verspreid op internet. De boa is na het voorval in een andere gemeente gaan werken.

De officier van justitie sprak van ’een laffe streek en een gevaarlijke actie’ en eiste een gevangenisstraf van 3 dagen én een taakstraf van 160 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk. Maar de rechtbank gaat hier niet in mee. Het gaat om zeer jonge jongens die zich na het incident vrijwel direct bij de politie hebben gemeld. Ook hebben ze vanaf het begin eerlijk verklaard én hebben ze al drie dagen vastgezeten.

De jongens moeten een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Twee andere, minderjarige, verdachten in deze zaak van 17 en inmiddels 18 jaar oud moeten zich woensdag voor de kinderrechter verantwoorden.