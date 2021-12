Advies aan Hoge Raad: hoger beroep wangedrag kazerne overdoen

Het gaat om taakstraffen van veertig tot zestig uur uitgesproken vorig jaar door het Arnhemse gerechtshof tegen drie (oud-)militairen van de Koninklijke Landmacht. Ze maakten in 2013 deel uit van een mortiergroep van de Luchtmobiele Brigade. Binnen de eenheid zou sprake zijn geweest van treiterijen, die volgens justitie eindigden in bedreigingen, mishandelingen en aanrandingen. Toen de verhalen naar buiten kwamen, zorgden die voor enorm veel ophef, met name in politiek Den Haag.

De meervoudige militaire kamer van de Arnhemse rechtbank liet in 2019 weinig heel van het dossier. De rechtbank was van oordeel dat er onvoldoende bewijs voor de ten laste gelegde feiten was en sprak alle verdachten vrij. Het hof dacht daar een jaar later anders over en legde wel straffen op. Zij het maar voor een deel van de feiten waarvoor justitie vervolgde. Het ging om twee straffen vanwege verbale bedreiging en eenmaal een sanctie voor militaire aanranding.

Marineofficier

De veroordeelden gingen in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Bij dit finale appel bracht hun raadsman Michael Ruperti in dat een van de magistraten in hoger beroep de schijn van partijdigheid en vooringenomenheid tegen heeft. Het gaat om het militaire lid van het hof, een marineofficier. De man was jarenlang officier van justitie en was ten tijde van het hoger beroep formeel nog in dienst bij het Openbaar Ministerie.

De advocaat-generaal concludeert nu dat die situatie onwenselijk was en dat het mede door hem gewezen arrest niet overeind kan blijven. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie bij de Hoge Raad adviseert daarom het hoogste rechtsorgaan van het land de arresten te vernietigen en het gerechtshof opnieuw naar de zaak te laten kijken.

Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad zich hierover uitspreekt.