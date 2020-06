Strijd om lijsttrekkerschap barst los bij CDA

De vier kandidaten zullen de komende tijd strijden voor het lijsttrekkerschap. Er komt een lijsttrekkersdebat op 6 juli waar de onderlinge strijd kan worden gevoerd. Voorzitter Ploum benadrukt dat hij verwacht dat de kandidaten op een nette manier het gevecht met elkaar aangaan. De situatie zoals bij de PvdA, toen Diederik Samson en Lodewijk Asscher elkaar fel te lijf gingen, voorziet hij dan ook niet. „Dat gaat goed, dat hebben we eerder bewezen.”

Andere kemphanen kunnen zich in theorie nog mengen in de strijd. Tegenkandidaten mogen zich namelijk nog melden tot maandag 6 juli, als een aanmelding is voorzien van een steunverklaring. Er moet in dat geval minimaal steun zijn van drie of meer provinciale afdelingen of tien of meer gemeentelijke CDA-afdelingen. Ook steun van minimaal 1 procent van de partijleden is genoeg.

Stemmen

Wegens het coronavirus zal het een korte lijsttrekkersstrijd worden. CDA’ers kunnen van 6 tot en met 9 juli stemmen over wie de lijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 gaat trekken. Als er een tweede stemronde nodig is, vindt die plaats op maandag 13 juli. De Jonge, Keijzer, Van Helvert en Omtzigt kunnen niet meer snel nieuwe CDA-leden aandragen die invloed kunnen uitoefenen op de stemming. Alleen CDA’ers die voor 11 mei lid zijn geworden, mogen uit een van de vier kandidaten kiezen.

Omtzigt maakte donderdag als laatste bekend dat hij ook een gooi doet naar het lijsttrekkerschap. Hiermee kan hij een gevaarlijke concurrent worden voor de andere kandidaten. De Jonge gold als favoriet, zeker na het afhaken van minister Wopke Hoekstra, maar werd donderdag verrast door de poging van de financieel woordvoerder van het CDA.

Bekijk ook: Omtzigt stelt zich alsnog kandidaat leiderschap CDA

Presentatie

Tijdens de presentatie probeerden de kandidaten zich direct te onderscheiden. Keijzer profileerde zich als ervaren vrouw die staat voor een sterke partij van het midden. Ze benadrukte nog maar eens dat ze de enige vrouwelijke kandidaat is. „We gaan er een mooie strijd van maken.” Van Helvert roemde de andere kandidaten maar voegde daar onmiddellijk aan toen: „Ik ben de beste lijsttrekker.” De Jonge gooide het op zijn ervaring met de coronacrisis. Hij zegt te willen bouwen aan nieuwe zekerheden, vooral in de zorg. Omtzigt probeert vooral de man te zijn die het vertrouwen in de overheid wil herstellen, zoals hij dat ook als Kamerlid doet: „Het is in ieder geval goed dat er voor de leden iets te kiezen is.”