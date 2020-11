Stille tocht voor mishandelde Arnhemmer (73) gaat niet door

Als verdachten van de mishandeling zijn kort na het incident minderjarige jongens uit Arnhem, Westervoort en Rozendaal aangehouden. Volgens getuigen hadden de jongens hem geschopt en geslagen, nadat zij hem van zijn fiets hadden getrokken. De gepensioneerde leraar aan het Titus Brandsma College in Velp schreeuwde het uit van de pijn. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch sprak van ‘een monsterlijke schoppartij’,

Oud-leerlingen van Kruitwagen wilden komend weekend aanvankelijk een stille tocht ter nagedachtenis houden, maar vanwege de te verwachten drukte en verkeerschaos is nu gekozen voor een minuut stilte. Politie en andere handhavers zullen er volgens de initiatiefnemers op toezien dat bezoekers mondkapjes dragen en anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Het motief van de aanval op de man is nog altijd onduidelijk. Kruitwagen was actief in de lhbt-gemeenschap.

