Londense burgemeester mag Europese vlag niet uithangen op Brexit-verjaardag

Het hijsen van de Europese vlag op het Londense stadhuis moest deze vrijdag gebeuren, zeven jaar na het referendum over de Brexit. Maar daar is een zogenaamde reclame-toestemming voor nodig van de lokale overheid. Zonder die toestemming zou het stadhuis vervolgd kunnen worden op grond van de gewijzigde voorschriften inzake ruimtelijke ordening.

Voor vlaggen van andere landen is die toestemming niet nodig. Ook uitgezonderd zijn de vlaggen van het Gemenebest, de Verenigde Naties, sportclubs, de NHS, specifieke prijsuitreikingen zoals eco-scholen en de regenboogvlag.

Sadiq Khan, de burgemeester van Londen Ⓒ ANP / Alamy Limited

Blauw en geel

Tot 2021 behoorde de EU-vlag ook tot de vlaggen waarvoor geen toestemming nodig was, maar de wet die van toepassing was op Engeland werd gewijzigd als reactie op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit het blok op 31 januari 2020. Of men in Schotland en Wales wel de Europese vlag mag hijsen, zal liggen aan lokale wetgeving.

Khan zal in de plaats lichten gebruiken om de blauwe en gele kleuren van de EU-vlag op het gebouw te tonen om de verjaardag van de Brexit-stemming te markeren.

“De burgemeester is er trots op om vlaggen van het stadhuis te laten wapperen. Een vlag hijsen is een manier om solidariteit te tonen, onze waarden uit te drukken en trots te zijn op de identiteiten die we met elkaar delen”, zei een bron aan The Guardian.

Een meerderheid van de Londenaren stemde in 2016 tegen de Brexit, zo’n 60% wilde in de EU blijven. In sommige delen van de Britse hoofdstad wilde zelfs 75% van de inwoners in de EU blijven.