Spectaculaire wijnroof van 1,6 miljoen euro uit Spaans sterrenrestaurant: Nederlander vast

Rat springt in de slabak van Grieks restaurant in Leidschendam: ’Te gek voor woorden’

Sla, kaas, gyros, én een heuse rat. Omstanders wisten niet wat ze zagen, toen ze ineens een dikke rat in een slabak van een Grieks restaurant zagen zitten. De video, opgenomen in winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands, gaat al een paar dagen viraal op social media.