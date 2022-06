Kamer ziet niets in kiesdrempel: ’Stroperigheid komt juist door grotere partijen’

Het is een doorn in het oog van de meeste kiezers: het huidige recordaantal van twintig fracties in de Tweede Kamer. Uit onderzoek in opdracht van De Telegraaf bleek vorige week dat 71 procent van de Nederlanders vindt dat de wildgroei aan partijen in Den Haag ertoe heeft geleid dat de democratie minder goed functioneert.

En dat moet anders, vindt de kiezer. De invoering van een kiesdrempel kan soelaas bieden, stelt een meerderheid in het onderzoek. Door bijvoorbeeld een ondergrens van 5 procent van de stemmen in te stellen – zoals in Duitsland – voorkom je dat fracties met een handjevol zetels in de Kamer belanden. Dat maakt het parlementaire veld een stuk overzichtelijker.

Vertrouwen

Maar een rondvraag in de Kamer leert dat er bij lange na geen meerderheid is voor zo’n kiesdrempel. Niet alleen de kleine partijen – met een overduidelijk eigenbelang – zijn tegen, óók de VVD wil er niets van weten. „Symptoombestrijding”, noemt VVD-Kamerlid Mark Strolenberg het. Hij denkt niet dat het vertrouwen in de politiek wordt teruggewonnen als er minder partijen zijn. „Het lost niets op als parlementsleden niet anders met elkaar omgaan”, stelt hij.

Ook de grootste oppositiepartij, de PVV, ziet er niks in, laat PVV-leider Geert Wilders resoluut weten. „Behalve voor D66, daarvoor willen we een kiesdrempel van vijftig zetels hebben”, grapt hij. D66-leider Sigrid Kaag noemde een kiesdrempel vorig jaar nog ’een heel belangrijk element’ om versplintering in de Kamer tegen te gaan. Maar concrete plannen voor invoering ervan heeft haar partij niet. „We zien er nu de noodzaak niet van in”, zegt D66’er Joost Sneller.

’Regionaal kiesstelsel’

Dat is anders bij het CDA. Die partij is vóór. „Om de band met de kiezers te versterken en een goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land te waarborgen, willen wij de invoering van een regionaal kiesstelsel”, laat Kamerlid Inge van Dijk weten. „Als dat lukt, zal dat waarschijnlijk leiden tot een kiesdrempel van 4 procent.”

Maar Van Dijk is een roepende in de Haagse woestijn. „Vreemd”, vindt hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga van de Rijksuniversiteit Groningen. „De versplintering in de politiek – óók in gemeenten en provincies – neemt de laatste tijd steeds bontere vormen aan. Een kiesdrempel kan wel degelijk helpen. Dat Nederland nu twintig fracties op 150 Kamerzetels heeft, is uniek. In het buitenland is het niet zo extreem.”

Eindeloze debatten

En dus pleit Elzinga voor een kiesdrempel waarmee partijen die op dit moment een tot drie zetels scoren, mogelijk niet in de Kamer komen. Daarmee zouden partijen als Bij1, Volt, BBB, SGP, JA21 en Denk buiten het parlement blijven. „Nederlanders willen graag afspiegeling en evenredige vertegenwoordiging, dat zit een beetje in ons bloed”, aldus Elzinga. „Maar als je een volwassen politiek systeem wilt hebben, moet je hier wel iets aan doen.” Want de kleine partijen snoepen zetels af van de grote partijen, waardoor het steeds lastiger wordt om coalities te vormen, stelt hij. En ook debatten in de Kamer duren eindeloos.

Volgens de hoogleraar is er een grondwetswijziging nodig voor een kiesdrempel. „Dat is heel ingewikkeld en kost veel tijd, ik zie het dus niet snel gebeuren.”

’Onderlinge blokkades’

De meeste partijen in de Kamer willen er helemaal geen werk van maken. CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf: „Laten we wel wezen: de stroperigheid in de Nederlandse politiek en de onmacht om verschillen te overbruggen, lag de afgelopen jaren niet in de eerste plaats aan kleinere partijen, maar vooral aan onderlinge blokkades tussen de grotere partijen.”

Het linkse blok van PvdA en GL vreest dat een deel van de kiezers niet wordt gehoord als er een kiesdrempel komt. Oud-Kamervoorzitter en PvdA-Kamerlid Khadija Arib is een beetje moe van de terugkerende discussie. „Het lost de problemen absoluut niet op”, zegt ze. „Het is niet zo dat het vertrouwen in de politiek opeens terugkomt door een kiesdrempel. Het wantrouwen groeit juist alleen maar omdat dan niet iedereen wordt vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. „Bovendien dwingen kleinere partijen de gevestigde orde ook naar zichzelf te kijken, dat is juist alleen maar goed.”

’Rijkdom aan democratie’

De kleine fracties kunnen zich daarin massaal vinden. „Er moet ruimte blijven voor kleine partijen, omdat heel veel mensen niet gehoord zouden worden als je bijvoorbeeld minimaal vijf zetels zou halen”, vindt Caroline van der Plas (BBB). Volgens Laurens Dassen (Volt) geven ’verschillende perspectieven in het parlement een bepaalde rijkdom aan de democratie’. En Thierry Baudet (FvD) vindt een kiesdrempel ’een manier om de gevestigde orde te beschermen’.

Het klopt dat het een stuk lastiger wordt voor partijen om door te breken als er een kiesdrempel is. Zo begon de Partij voor de Dieren in 2006 met twee Kamerzetels, om in de jaren erna gestaag door te groeien naar zes zetels. En D66 – nú de tweede partij van het land – zakte in 2006 naar een dieptepunt van drie zetels. Was er toen een kiesdrempel geweest, dan was de partij weggevaagd van het Haagse toneel.