Vakantie in het buitenland: dichte winkels en restaurants zonder voorraad

Antonio en Sopia van restaurant A Travessa in het centrum van de havenstad Portimão. „Het is zo belangrijk dat de toeristen weer komen. Stuur heel Nederland naar Portugal.” Ⓒ De Telegraaf

ALBUFEIRA - Vanaf maandag mogen we weer op vakantie in veel Europese landen. Reislustigen moeten er wel rekening mee houden dat in toeristenoorden lang niet alles bij het oude is: winkels zijn (definitief) gesloten en menig gerecht op de menukaart is niet voorradig. De service is daarentegen vriendelijker en beter dan ooit.