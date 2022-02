VS: Russische nepvideo moest aanval op Oekraïne rechtvaardigen

De Amerikaanse autoriteiten spreken over een extreem omvangrijk complot. Zelfs echte lijken zouden worden gebruikt die slachtoffers van de strijd moesten verbeelden. Acteurs gingen rouwenden spelen.

Op de video zou te zien moeten zijn hoe vermeende Oekraïense soldaten Russisch sprekende mensen aanvallen, in het oosten van Oekraïne met zijn pro-Russische bevolking of in Rusland zelf. De Russische video zou voortborduren op recente desinformatiecampagnes, aldus hoge regeringsfunctionarissen en andere betrokkenen. De Verenigde Staten hopen het plan te bederven door het openbaar te maken.

De Russen wilden een aanval in scène zetten en filmen. Moskou wilde de propagandavideo dan gebruiken om Oekraïne te beschuldigen van genocide tegen Russisch sprekenden. Het zou een Russische aanval moeten rechtvaardigen. Ook werd overwogen leiders van de opstand in Oost-Oekraïne Moskou te laten vragen om een Russische interventie.

Een recente Russische desinformatiecampagne met valse beschuldigingen van genocide en acties in het Russische parlement om de rebellenregeringen in Oekraïne te erkennen, zouden de geloofwaardigheid van de bewijzen onderstrepen.

Volgens de plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur van de VS, Jon Finer, toont het plan duidelijk het cynisme aan de andere kant. „We weten niet definitief of de Russen dit gaan doen. We weten wel dat dit een mogelijkheid is die ze overwegen. Dit soort voorwendsels hebben ze in het verleden ook al gebruikt om militaire acties te rechtvaardigen.”

Eerder werd in westerse landen al geopperd dat de Russen „onder valse vlag” gaan proberen een confrontatie uit te lokken om een nieuwe invasie in Oekraïne te rechtvaardigen, na de inname van de Krim in 2014.