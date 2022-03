Zonovergoten week: zelfs kans op 17 graden

De nacht van zondag op maandag was nog de koudste tot nu toe dit jaar. Weer.nl meldt dat het in Deelen -6,6 graden was op anderhalve meter hoogte. In Volkel is de laagste grondtemperatuur gemeten. Daar daalde de temperatuur tot -10,2 graden op 10 centimeter hoogte.

Overdag is er opnieuw veel ruimte voor de zon en er komt ook wat zachtere lucht binnen waardoor het op veel plaatsen 8 graden wordt. Dat is iets warmer dan gisteren, toen het ook al erg zonnig was.

Dinsdag wordt het met 10 of 11 graden weer iets warmer. De dagen daarna gaat de temperatuur verder omhoog. Woensdag kan het 14 graden worden, donderdag 16 en vrijdag zelfs lokaal 17 graden. Het worden zonovergoten dagen, maar vanaf vrijdag kunnen weer iets meer wolken overdrijven. Het blijft wel droog.

In de nachten wordt het ook geleidelijk wat warmer. In de nacht naar dinsdag gaat het opnieuw een paar graden vriezen, maar het wordt niet zo koud als in de nacht naar maandag. De nacht naar woensdag is voorlopig de laatste nacht waarin het licht gaat vriezen en dan alleen in het binnenland.