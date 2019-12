Radiografisch zeilen is volgens hem de ultieme winterhobby voor zeilers. Als ’echte’ zeiler haal ik daar mijn neus voor op. Wanneer het te koud is, trek je gewoon een warmer pak aan of zoek je een warmere streek op. Om hem te plagen, noem ik radiografisch zeilen altijd kabouterzeilen.

Ik had het niet zo op volwassen mannen die met hun joystick apparaten aan de kant naar dobberende bootjes staan te turen. Had.

Totdat ik een keer zo’n joystick in mijn handen kreeg geduwd en ik een Micro Magic vooruit moest zien te krijgen. Lastig, maar toen het lukte, werd het echt leuk. Sorry, radiografische zeilers! Het is inderdaad veel te leuk om er grappen over te maken.