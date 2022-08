Beschonken man rijdt tegen bumper van politiewagen aan, blijkt geen rijbewijs te hebben

Terwijl agenten in een politiewagen stonden te wachten op een rood stoplicht op de Leliestraat in Koog aan de Zaan, reed een auto vanaf de stoep achteruit de weg op. Daarbij reed de bestuurder tegen de bumper van de politiewagen aan.

Maar terwijl de agenten hun schadeformulieren tevoorschijn pakten, nam de bestuurder het hazenpad. Na een korte achtervolging besloot de bestuurder gehoor te geven aan het stopteken van de agenten.

Volgens de agenten sprak de man met moeite. Algauw bleek waarom: in de portier vonden de agenten meerdere ingedeukte bierblikjes. Bij een blaastest blies de bestuurder een F, wat mogelijk kan betekenen dat het rijbewijs ingevorderd kan worden.

Tenminste zes glazen

Een F op een blaastest duidt op een ’fail’ en een alcoholconcentratie in het bloed van hoger dan 650 µg/l, een promille van tussen de 1,31 en 1,50, dat zijn tenminste zes glazen alcohol.

In totaal drie boetesEenmaal op het politiebureau ontdekten de agenten echter dat de bestuurder in feite helemaal in niet het bezit was van een rijbewijs. Daarom kreeg hij naast de boete voor het rijden onder invloed ook nog een boete voor het rijden zonder rijbewijs. Daarnaast bleek de bestuurder ook nog een bekeuring open te hebben staan voor een rechterlijke uitspraak. Deze mocht de man direct op het politiebureau voldoen.

„Wij vermoeden dat de kater groot zal zijn…”, aldus de politie.