Dochter na ’bioscoopmoorden’: ’Hoe kon hij op straat lopen?’

Het OM baseert zich bij zijn eis op het advies van gedragskundigen. Zij beschouwen S. als volledig ontoerekeningsvatbaar, omdat hij ten tijde van het geweld werd beheerst door psychotische wanen.

De dochter van het echtpaar stelde dat het voor haar verschrikkelijk moeilijk was tijdens de zitting mee te moeten luisteren naar de man 'die een mes droeg, die drugs gebruikte, die ervoor koos zijn medicijnen niet te nemen en in de war was'. ,,Hoe kon hij op straat lopen?”, vroeg ze zich af.

„Ik kan het niet bevatten. Hoe dan?”, treurde een zus van het mannelijke slachtoffer. ,,Ik heb alles weggedrukt, zat emotioneel op slot. Het is niet eerlijk, ze waren gewoon aan het werk. Ik voel me niet meer veilig, de deuren gaan op slot. Mijn broer is dood. Hij was een eenvoudige, lieve man die je zijn toekomst hebt afgenomen.”

Een zoon van de slachtoffers was net als zijn ouders ook schoonmaker. Hij kan zijn werk niet meer doen.

Ergün S.

Ergün S., verdacht van de dubbele moord in oktober vorig jaar, takelde in de maanden daaraan voorafgaand in hoog tempo af. Hij kreeg last van waandenkbeelden, viel 30 kilo af en vervuilde.

Ergün S. tijdens de zitting in Groningen.

De rechtbank besprak de aanloop naar de schokkende feiten uitvoerig met S. Uit de voorgeschiedenis blijkt dat S. vanaf 2009 psychische problemen had. Hij gebruikte drugs, wat tot een psychose leidde. In de jaren daarna kreeg S. nog meer problemen, onder meer door een stukgelopen relatie, waarin een kind was geboren. De verdachte kon niet verkroppen dat hij zijn dochtertje niet geregeld kon zien. Hij bedreigde zijn ex-partner, waarvoor hij is veroordeeld.

Vanaf 2018 ging het verder bergafwaarts. S. weigerde zijn voorgeschreven medicatie in te nemen en blowde veel. Hij had waandenkbeelden. In september startten hulpverleners een procedure om hem gedwongen te laten opnemen. S. werkte daar niet aan mee. Hij vertrok uit zijn woonplaats Rotterdam en trok richting Groningen.

Echtpaar doodgestoken

Justitie verdenkt S. van het doodsteken van het echtpaar dat al jaren schoonmaakte in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep. Hun lichamen werd op 26 oktober 2019 gevonden, kort nadat zij door S. om het leven waren gebracht.

S. was eerder die ochtend de bioscoop binnengeglipt, op zoek naar een slaapplaats. Gina (55) overliep hem, terwijl hij zich had verschanst in een ketelhuis. Uit camerabeelden is gebleken dat hij direct op haar instak. De vervolgens toegesnelde Marinus (56) werd na een korte worsteling neergestoken. Ook dat staat op beeld.

S. werd een dag later aangehouden, in Groningen. De politie schakelde hem uit door hem neer te schieten.

De rechtbank bespreekt later op de dag de uitkomsten van de gedragskundige observatie van S. in het Pieter Baan Centrum.