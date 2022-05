Politie weet na 8 maanden identiteit van vermoedelijk vermoorde vrouw in Limburgs kanaal

Ⓒ Opsporing Verzocht

NEDERWEERT - De politie heeft na bijna acht maanden de identiteit kunnen achterhalen van een 57-jarige vrouw die vermoedelijk is vermoord. De vrouw is Duits. Het onderzoeksteam hoopt nu te kunnen achterhalen waarom en hoe de vrouw overleed. Haar lichaam werd op 28 september vorig jaar aangetroffen in een kanaal bij Nederweert in Limburg.