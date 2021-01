Veel politie op de been, eerste demonstranten op Museumplein

In dit liveblog houden we de ontwikkelingen rond de verschillende demonstraties en eventuele onrust bij.

14.15 uur Honderden mensen verzameld in Apeldoorn

Voorlopig liggen de spandoeken op de grond in Apeldoorn. Ⓒ Eigen foto

In Apeldoorn hebben zich intussen zo’n 400 actievoerders verzameld op het Zwitsalterrein. Ze zouden niet mogen demonstreren. Vandaar dat de doeken op de grond liggen. Tot nu toe gaat alles in een vredige sfeer.

14.05 uur Eerste demonstranten op het Museumplein

Op een zonnig Museumplein in Amsterdam staan zondag rond 14.00 uur enkele tientallen demonstranten. Er zijn weinig mondkapjes of spandoeken te zien. Er is veel politie aanwezig, ook met busjes en paarden. Omstanders blijven staan kijken.

13.00 uur Vrouw mag geen ’koffie drinken’ organiseren; dwangsom 10.000 euro

Een inwoonster van Hoorn heeft van haar gemeente een last onder dwangsom gekregen omdat die haar ziet als organisator van een ‘Kopje koffie drinken op de Roode Steen’ in Hoorn op 31 januari. Dat meldt WF Nieuws, dat nieuws brengt uit West-Friesland.

De oproep werd door de vrouw afgelopen 27 januari op Facebook geplaatst. Om af te dwingen dat de vrouw de overtreding niet begaat, grijpt de gemeente Hoorn - uit vrees voor rellen - naar een zwaar middel, de last onder dwangsom, in dit geval 10.000 euro.

12.55 uur Nog rustig in Apeldoorn

Rond 12.30 uur was het volgens de gemeente Apeldoorn rustig in de Gelderse stad. De Gelderse politie twittert zondag over het noodbevel: „De gemeente Apeldoorn heeft een noodbevel afgegeven. Dat betekent dat we mensen kunnen wegsturen”, aldus de politie, die daar ook de hashtag #houhetrustig bij heeft gezet.

Er is een flinke politiemacht op de been om de gang van zaken in en rond Apeldoorn in goede banen te leiden. Ⓒ AS Media

12.45 uur Museumplein: veel politie en wandelende gezinnetjes

Op een zonnig Museumplein in Amsterdam is het zondag rond 12.30 uur rustig, al staat er veel politie paraat. Er lopen gezinnen te wandelen, mensen zijn aan het sporten en een enkel koffietentje is open. Er staan veel politiebusjes en ook is politie te paard aanwezig.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema had het Museumplein en de nabije omgeving eerder zondag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Die maatregel ging om 11.00 uur in.

12.30 uur Venray houdt relschoppers buiten gemeente tegen

Door grootschalige inzet van politie, mobiele eenheid en andere handhavers heeft Venray zaterdagavond eerder aangekondigde rellen weten te voorkomen. De politie stuurde mensen van buiten de gemeente terug naar huis. Zo waren er zaterdag mensen naar Venray gekomen uit Rotterdam, Helmond en andere plaatsen.

Bij de invalswegen hielden politie en boa’s 90 voertuigen staande en controleerden 270 mensen. Zo’n 80 mensen werden preventief gefouilleerd. De politie zette deze maatregelen in na oproepen om zaterdagavond te gaan rellen in Venray.

Burgemeester Luc Winants had een noodverordening ingesteld en Venray tot veiligheidsrisicogebied verklaard.

12.25 uur Noodverordening Apeldoorn

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts heeft voor de hele stad Apeldoorn een noodbevel en zogenoemd aanwijzingsbesluit afgekondigd. Dat betekent dat de politie bij alle toegangswegen naar Apeldoorn en in de stad preventief kan fouilleren, meldt de gemeente. Ook kunnen mensen die geen geldige reden hebben om in de stad te zijn worden tegengehouden of weggestuurd.

11.00 uur Noodverordening Museumplein Amsterdam

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft het Museumplein en de nabije omgeving opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel gaat zondag om 11.00 uur in.