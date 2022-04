Inspectie: taal- en rekenniveau scholieren holt achteruit

De trend is zichtbaar in zowel het primair als het voorgezet onderwijs. Op de basisschool presteren kinderen van alle leeftijden gemiddeld minder goed op begrijpend lezen, rekenen en spelling dan voor de coronapandemie. Er wordt vooral vertraging geconstateerd op basisscholen met veel leerlingen van lageropgeleide ouders.

Schrikbarend

Ook op alle middelbare schoolniveaus zijn de basisvaardigheden achteruitgegaan, zo valt te lezen in ’De Staat van het Onderwijs’. Inmiddels schat een op de vijf scholen dat meer dan de helft van hun leerlingen een taalachterstand heeft. Sommige getallen zijn schrikbarend slecht, zoals de statistiek dat negen op de tien brugklassers op vmbo-b niet beschikken over een basisniveau Nederlandse leesvaardigheid en rekenen. De pandemie is slechts ’gedeeltelijk een verklaring’, aldus de inspectie, want de negatieve trend is al jaren gaande.

Dankzij versoepelde examenregels slaagden juist méér middelbare scholieren in 2021. De waarde van een diploma komt daardoor onder druk te staan, constateert de inspectie. Ruim vier op de tien vmbo-k-leerlingen behaalden een diploma ondanks een onvoldoende voor wiskunde. En 16,8 procent van vmbo-g/t’ers, 18 procent van de havisten en 12,8 procent van de vwo-leerlingen sloten hun middelbare school af met een onvoldoende voor Nederlands. ’Steeds meer jongeren dreigen het onderwijs onvoldoende geletterd of gecijferd te verlaten’, luidt de conclusie.

Bijscholen leraren

De inspectie wijst naar Ierland en Zweden als voorbeelden van hoe de basisvaardigheden kunnen worden verbeterd. In die landen werden duidelijke leerdoelen gesteld voor scholen, die daarna nauw werden gevolgd en geëvalueerd. Ook ging het aantal lesuren omhoog en werd er fors geïnvesteerd in het bijscholen van leraren, zodat ze hun leerlingen en studenten de lesstof beter kunnen bijbrengen. Het leidde bovendien tot meer zelfvertrouwen en werkplezier onder leraren.

Er wordt in Nederland in vergelijking met veel andere Europese landen relatief weinig geïnvesteerd in na- en bijscholing van leraren, stelt de inspectie. Een van de gevolgen: ruim een derde van de scholen in Nederland zegt dat niet al hun leraren beschikken over de vaardigheden om toetsresultaten goed te analyseren. Een kwart van de scholen is kritisch over de inhoudelijke deskundigheid van de eigen leraren.

Een deel van het probleem ligt ook bij de schoolleidingen, die vaak geen helder beleid hebben. Zo geeft ongeveer een kwart van de scholen en opleidingen aan dat zij maar ’in beperkte mate’ een visie op taal- en rekenonderwijs hebben opgeschreven. Wel zijn veruit de meeste scholen en opleidingen het eens met de onderwijsinspectie dat het verbeteren van de kennis van leraren het belangrijkste middel is om de achterstanden bij leerlingen weg te werken.

’Lerarentekort’

De inspectie zegt te hopen dat binnen twee jaar ’een trendbreuk’ teweeg kan worden gebracht. Makkelijk zal dat niet worden, want in hetzelfde rapport staat bijvoorbeeld ook dat de helft van de basisscholen in Nederland ’geregeld wordt geconfronteerd met een lerarentekort’.

’Met veel inventiviteit en grote inzet lukt het de meeste scholen om het onderwijs draaiende te houden, maar dat geldt niet voor alle scholen.’ Soms worden klassen zelfs naar huis gestuurd omdat er simpelweg geen leraren beschikbaar zijn.

Wiersma over taal- en rekenniveau: geen tijd te verliezen

Het nieuwste rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de slechte scores van leerlingen op het gebied van taal, rekenen en burgerschap baart minister Wierma (Onderwijs) zorgen: „Van school gaan, terwijl je niet goed kunt lezen en rekenen en met te weinig kennis van de democratie. Dat is een groot probleem. Dit vraagt dus om actie.”

Wiersma komt binnenkort met een ’masterplan’ aan om de basisvaardigheden van kinderen op orde te krijgen. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. „Ook werken we aan een hoger salaris voor leraren, minder werkdruk en een duidelijke opdracht voor het onderwijs.” Volgens Wiersma is dit geen kwestie van meer werk, ’maar van meer focus op de basisvaardigheden’. „Ik besef goed dat we dit niet direct van vandaag op morgen keren, juist daarom hebben we geen tijd te verliezen.”

