Coalitiepartijen terughoudend in oordeel gebruik van privé-mailadres Hugo de Jonge

Dat De Jonge besloten heeft om te komen opdagen is „verstandig, ook al is het staatsrechtelijk vreemd”, vindt premier Mark Rutte. Op de vraag of hij zelf weleens gebruik maakt van een privé-adres, iets wat door het Handboek voor Bewindspersonen sterk wordt afgeraden, zegt hij: „Ikzelf doe dat niet, maar verder zijn er veel Kamervragen over gesteld en die gaan we rustig beantwoorden.” Rutte zegt geen druk op De Jonge te hebben uitgeoefend om bij het debat te komen. „Hij wil zich hier zelf ook echt verdedigen. Dat is aan hem en dat respecteer ik.”

„We hebben afspraken over hoe je op een veilige manier communiceert”, zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. „Voor de veiligheid is het belangrijk dat je de regels opvolgt.” Verder wacht ook zij de antwoorden van De Jonge af voordat ze een oordeel velt.

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte geeft aan ’veel vragen’ te hebben. „Het is inderdaad zeer ongebruikelijk dat hij daar zelf naartoe gaat, maar hij heeft er zelf voor gekozen. Ik vind het goed dat hij zelf naar het debat komt”, zegt Paternotte. Over de inhoud van de mondkapjesdeal zegt hij wel nog vragen te hebben. „Of dat rechtmatig is gegaan, en hoe dat besluit heeft kunnen worden genomen, want er was ook het Landelijk Consortium Hulpmiddelen dat zei: we hebben al genoeg mondkapjes. Daar moet duidelijkheid over komen.”