Politie waarschuwt tegen sms: doe dít niet

Wie het niet eens is met die machtiging, kan die ongedaan maken. Daarvoor moet een bepaalde site worden bezocht – zeggen de criminelen. In werkelijkheid is er helemaal geen machtiging ingesteld. De site is juist een val, aldus de politie.

Er zijn opvallend veel meldingen over precies dezelfde sms binnengekomen, laat de politie weten. Vandaar dat het een waarschuwing uitstuurt.

Volgens de politie moet niemand daadwerkelijk op de link klikken. De sms kan wel worden verwijderd. „Maar klik op geen enkele link en ga niet naar de website.”