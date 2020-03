250 nieuwe doden in Italië

In de Noord-Italiaanse stad Bergamo neemt het dramatische vormen aan. Er zijn in enkele dagen vele tientallen mensen door het virus gedood. De afgelopen vijf dagen zelfs 146 mensen. „Vanaf afgelopen weekeinde neemt het aantal begravingen dagelijks toe. Afgelopen zaterdag werden er 18 mensen begraven, zondag en maandag 44, dinsdag 33 en woensdag 51. Vanaf vanmorgen hebben we ieder half uur een begrafenis”, aldus wethouder Giacomo Angeloni, verantwoordelijk voor de diensten van de begraafplaatsen, in een interview met de lokale krant Bergamonews.

Er is zelfs geen plek meer om de lichamen te bergen. „We hebben het kerkhof in Bergamo moeten sluiten. We hebben van de prefectuur van Bergamo en de gezondheidszorg toestemming gekregen om de Ognissanti kerk als mortuarium te gebruiken.” Het crematorium draait continu, ziekenauto’s rijden af en aan in de lege straten, en er kunnen geen begrafenis ceremonies worden gehouden. Volgens Angeloni is er maar één echt medicijn tegen het coronavirus en dat is thuisblijven.

Verwacht wordt dat het hoogtepunt van het aantal besmettingen in Italië rondom 18 maart zal komen, met 4500 nieuwe besmettingen per dag. Een totaal van 92.000 mensen zou in Italië besmet kunnen raken. Vanaf april zou het aantal besmettingen moeten zakken dankzij de strenge maatregelen die de Italiaanse regering heeft genomen.

Een belangrijke hulp is donderdagavond laat met de vliegtuig China Eastern Airlines uit Shanghai naar Rome gekomen. Een team van negen Chinese experts om het coronavirus te bestrijden is ingevlogen met een lading van 31 ton materiaal met 1.000 longventilatoren, 100.000 maskers, 20.000 beschermende pakken en 50.000 wattenstaafjes om te testen. Het gaat om een initiatief van het Chinese Rode Kruis. Zowel de equipe als al het materiaal zijn broodnodig in Italië.

Europa is momenteel het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend. Tot vrijdag was dat China, waar de uitbraak is begonnen en ook de meeste besmettingen en doden zijn gemeld. Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen in Europa is nu hoger dan het was in China op het hoogtepunt van de uitbraak daar.