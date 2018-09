VVD-commissie schort onderzoek Keizer op

De commissie heeft daartoe besloten omdat zich de „uitzonderlijke situatie voordoet” dat Keizer is teruggetreden en er een aangifte tegen hem is gedaan. De Commissie Integriteit van de VVD wil daarom eerst afwachten of er andere onderzoeken worden ingesteld door externe partijen met meer onderzoeksbevoegdheden.

De integriteitscommissie keek naar het handelen van Keizer bij de overname van uitvaartbedrijf De Facultatieve in 2012. Hij heeft volgens journalisten van Follow the Money te weinig betaald. Hij zou bovendien een dubbele pet op hebben gehad.

Pieter Lakeman, bekend van zijn strijd tegen de voormalige bank DSB, deed dinsdag aangifte tegen Keizer. Hij verwijt de vertrokken VVD-voorzitter oplichting. Keizer legde donderdag zijn functie neer.