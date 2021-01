’Kellyanne Conway zette mijn naaktfoto online’

Claudia stelde op TikTok dat haar moeder haar telefoon had afgepakt, ’want dat doet ze altijd’, en daarna een topless foto van de tiener deelde. De foto zou op Twitter van Conway senior zijn vertoond, stelt de New York Post, in Fleets, waar foto’s na een dag verdwijnen.

„De foto is van maanden geleden. Ik denk dat mijn moeder mijn telefoon pakte, en een foto ervan maakte. Sindsdien was het ook op haar telefoon”, aldus Claudia op TikTok.

„Daarna heeft ze het per ongeluk geplaatst. Of ze is gehackt. Maar niemand heeft die foto. Dus Kellyanne, je gaat de f**king cel in.” Veel volgers van de tiener waren boos dat haar moeder, de facto, kinderporno verspreidde.

Kellyanne Conway trad eerder af als rechterhand van Donald Trump na een ruzie met haar dochter, breed uitgemeten op sociale media. Ze wilde meer tijd besteden aan haar gezin. Zo te zien is de kou na maanden nog lang niet uit de lucht.

Nieuwe uitleg

Inmiddels zijn de video’s van dochterlief verwijderd. Ze heeft haar beschuldigingen ingetrokken. In een video die onder meer door de vader, het Republikeinse kopstuk George Conway wordt verspreid, biedt Claudia haar excuses aan. „Gisteren was ik heel, heel boos en gedroeg ik me irrationeel en impulsief. Dat spijt me. Ik weet dat mijn moeder zoiets nooit zou doen, en me nooit expres zou willen kwetsen, en ik geloof dat ze gehackt is. Het spijt me dat dit allemaal in het openbaar is geworden.”

Claudia heeft wederom een pauze op sociale media aangekondigd om aan de relatie met haar moeder te werken. De vorige keer duurde die pauze een dag. De foto’s worden ondertussen door Twitter actief verwijderd.