Trump ontslaat weer topfunctionaris

In een brief aan voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi schrijft Trump dat hij geen vertrouwen meer heeft in Linick, zonder daarvoor een reden te geven.

Het ontslag van de topambtenaar zou de president zijn ingefluisterd door minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Linick was namelijk een onderzoek begonnen naar Pompeo, aldus de voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken in het Huis van Afgevaardigden. Volgens onbevestigde berichten liet de minister een politiek assistent klusjes opknappen voor hem en zijn vrouw, zoals eten halen en de hond oppikken.

Pelosi is ontstemd over het ontslag van Linick. Ze spreekt van „een gevaarlijk patroon van vergelding tegen de patriottische ambtenaren die belast zijn met het uitoefenen van toezicht namens het Amerikaanse volk. Inspecteur-generaal Linick wordt gestraft voor het eervol vervullen van zijn plicht”, aldus de Huisvoorzitter.

Begin vorige maand ontsloeg Trump Michael Atkinson, de inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Hij speelde een sleutelrol bij het onderzoek naar Trumps handelen in Oekraïne, wat weer leidde tot het impeachmentproces tegen de president. Na de vrijspraak van Trump konden ook de Oekraïnedeskundige van de Nationale Veiligheidsraad, luitenant-kolonel Alexander Vindman, en de Amerikaanse ambassadeur bij de EU Gordon Sondland hun biezen pakken. Beiden hadden tegen de president getuigd.

