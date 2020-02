’Veel mis bij uitvoeringsdiensten’

Uitvoerders zijn ’het visitekaartje van de overheid’, schrijven de onderzoekers van ABDTopconsult. In opdracht van de ministeries van Sociale Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken analyseerden zij de problemen bij vier uitvoeringsdiensten van de overheid: Belastingdienst, UWV, SVB en DUO.

De Bulgarenfraude

Bij die diensten kwamen de afgelopen jaren veel grote problemen naar boven borrelen. Bijvoorbeeld de affaire met de kinderopvangtoeslag, de Bulgarenfraude en de tientallen miljoenen euro’s onterecht uitgekeerde ww-betalingen aan Poolse arbeidsmigranten.

De onderzoekers zien meerdere redenen voor de problemen. Bijvoorbeeld de vele politieke wensen, die stelsels oneindig veel moeilijker maken. „Het begint al bij regeerakkoorden”, schrijven de onderzoekers. Dat zijn ’politieke compromissen waarbij de uitvoerbaarheid niet voorop staat’.

Daar komen tijdens de regeerperiode veel wensen vanuit de Tweede Kamer bovenop: „In het parlement is er druk om zoveel mogelijk voor specifieke groepen iets te regelen”, constateren de onderzoekers. Omdat niemand erop achteruit mag gaan, worden oude regelingen naast de nieuwe in stand gehouden. „Het is de stapeling van ogenschijnlijk kleine beslissingen die uiteindelijk leidt tot verdere complicering”, staat in de analyse. Door de politieke versplintering bewegen de bewindspersonen veel mee met de Kamer, om zo draagvlak te behouden.

Soms onnodig groot gemaakt

Die politieke wensen worden vaak gevoed door incidenten die via de media naar buiten komen. Door de aandacht worden kleine problemen soms onnodig groot gemaakt, stellen de onderzoekers: „De politiek vraagt naar aanleiding van de incidenten om onderzoek en extra inzet op handhaving, terwijl het gesignaleerde probleem in kwantitatieve zin zeer beperkt is.”

Daar komt bij dat de strengere handhaving een soort verdienmodel is geworden voor de uitvoerders. Tegenover hun flinke bezuinigingen kwam te staan dat ze fors hogere boetes mochten uitdelen. De hogere opbrengst daaruit kon vervolgens worden gebruikt om extra inzet op handhaving te betalen.

Geen budget

De onderzoekers stippen ook nog de ict-problemen aan die bij alle diensten spelen. Bij nieuw beleid wordt vaak helemaal geen budget vrijgemaakt voor de ict-kosten voor de invoering. Het geld dat er wel is, gaat voor een groot deel naar noodzakelijk onderhoud, in plaats van vernieuwing, omdat anders de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komt.

En als er al een keer vernieuwd wordt, mislukt zo’n groot ict-project vaak. De onderzoekers becijferden dat de afgelopen jaren alleen al bij de vier onderzochte uitvoerders voor ruim 400 miljoen euro aan mislukte ict-projecten werd stopgezet.