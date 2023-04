Nieuwe intercity naar werkplaats gebracht, deuren werken niet goed

Het probleem was dat de machinist niet goed doorkreeg of de deuren helemaal dicht waren. Dat bleek aan een sensor te liggen. Volgens de woordvoerder is het de bedoeling dat de nieuwe en snellere intercity donderdag weer testritten maakt. De zegsman geeft aan dat dit bij de testfase hoort. Het nieuwe model van de trein reed woensdagochtend voor het eerst met reizigers over het spoor.

De NS heeft in de 99 nieuwe ICNG’s (Intercity Nieuwe Generatie) ruim 1 miljard euro geïnvesteerd. Het is de bedoeling dat de intercity’s op de hogesnelheidslijn het komende jaar stapsgewijs worden vervangen door de nieuwe treinen. De huidige testritten horen bij de laatste testfase van de trein, om te kijken hoe die het in de dienstregeling doet.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de trein vorig jaar al zou gaan rijden, maar de start liep vertraging op. Dit kwam onder meer door leveringsproblemen door corona. Directeur nieuw materieel Roel Okhuijsen van NS zei eerder op woensdag dat de nieuwe en snellere intercity zeker geen tweede Fyra-debacle wordt.