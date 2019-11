Kat Joepie zat drie dagen vast in boom

Sinds zaterdag werd er met man en macht gewerkt om Joepie uit de boom te krijgen. Maar dat bleek nog een hele klus te zijn. De ladder die de brandweer gebruikte was te kort, een hoogwerker kon niet in het beboste gebied komen en de waterspuit die werd ingezet had ook niet het beoogde effect.

Een boomverzorger bracht redding door naar Joepie toe te klimmen. Nadat de kat een klein zetje had gekregen met een schepnet, sprong hij naar beneden toe. Helaas voor de baasjes van Joepie zat hij niet te wachten op een warm welkom; volgens RTV Utrecht ging de kat er als een speer vandoor.