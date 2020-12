18 doden door ongeluk in Chinese mijn

24 mijnwerkers waren betrokken bij het ongeval in de mijn bij de stad Chongqing nadat het gaslek vrijdag ontstond, meldde de staatsomroep CCTV. Zaterdagochtend zijn volgens reddingsdiensten één overlevende en 18 slachtoffers gevonden. Het ongeval vond plaats terwijl arbeiders ondergrondse mijnbouwapparatuur aan het ontmantelen waren, aldus de staatsomroep. De mijn was de afgelopen twee maanden gesloten.

Onderzoekers waren bezig om de oorzaak van het ongeval vast te stellen, zei het officiële persbureau Xinhua. Een eerder ongeval bij de mijn heeft in 2013 het leven gekost aan drie mensen.

Mijnongevallen komen veel voor in China, waar de industrie een slechte staat van dienst heeft op het gebied van veiligheid en de voorschriften vaak slecht worden gehandhaafd.

Zestien arbeiders werden in september gedood in een andere mijn aan de rand van Chongqing nadat een lopende band in brand vloog en de resulterende brand gevaarlijke hoeveelheden koolmonoxide veroorzaakte.