Miljoenen naar Caribische eilanden ’op basis van vertrouwen’

„Er zitten geen sancties in deze regeling”, glundert de D66-staatssecretaris van trots. „Deze regeling is gebaseerd op onderling vertrouwen.” In het verleden ging het volgens betrokkenen juist vaak mis doordat afspraken niet werden nagekomen. Het kabinet tekent de nieuwe samenwerking dinsdag met de regeringen van Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten. Het doel van de onderlinge regeling is om hervormingen in de publieke sectoren van de Caribische landen door te voeren.

Voor de jaren 2021 tot en met 2027 is een budget van gemiddeld 30 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor de financiering ’van de benodigde deskundigheid of uitvoeringscapaciteit in de drie landen’. De directe aanleiding is de coronapandemie, waardoor duidelijk werd hoe kwetsbaar de eilanden - vooral economisch gezien - zijn. „Wij willen graag, dat is de basis waarop dit gaat”, zegt Van Huffelen. „Er is ook geld ter beschikking.” Het zal niet altijd makkelijk zijn om hervormingen door te voeren, waarschuwt de staatssecretaris alvast.

Blijdschap

Vanuit het Caribisch deel van het koninkrijk klinkt blijdschap over de regeling. „Er wordt niet meer gesproken over sancties, dat is de gelijkwaardigheid die uit deze regeling vloeit”, zegt minister-president Silveria Jacobs van Sint-Maarten. „De Rijkswet is van tafel, men gaat samenwerken op basis van onderling vertrouwen”, aldus minister-president Gilmar Pisas van Curacao.

Staatssecretaris Van Huffelen zegt blij te zijn dat de Rijkswet - met sancties als stok achter de deur - wordt vervangen door de onderlinge regeling. Dit komt neer op een lichter financieel regime. Betrokkenen zeggen juist, op basis van het verleden, dat die mogelijke sancties hard nodig zijn als Nederlands geld niet wordt uitgegeven zoals bedoeld.