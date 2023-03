Van der Plas: geen ambitie om premier te worden, zeg nooit nooit

„Die rol die ik heb als fractieleider en Kamerlid, controleren, dat vind ik gewoon een hele mooie rol die goed bij me past”, zegt Van der Plas. Ze heeft een paar „hele goede mensen” in haar hoofd die „dat zouden kunnen” als BBB bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen de grootste wordt en in het kabinet komt. „Of ze dat willen is een tweede.” Eerder, nog voor de monsteroverwinning, liet Van der Plas aan De Telegraaf weten dat ze niet direct de ambitie heeft om premier te worden.

Volgens een zondag naar buiten gebrachte peiling van Maurice de Hond zou de BBB met een ruime voorsprong de grootste partij worden als er vandaag Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. Naar aanleiding van deze peiling zegt Van der Plas „zeker” klaar te zijn voor verkiezingen bij een eventuele kabinetsval.

Van der Plas zegt dat ze direct na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 een „groslijst” is gaan maken van mensen die namens BBB in de Tweede Kamer kunnen komen. Ze heeft er vertrouwen in dat ze met een goede lijst kan komen, nadat ze ook veel moeite heeft gestoken om dat te doen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer.