Voormalig PvdA-Kamerlid en senator Adri Duivesteijn (72) overleden

Duivesteijn begon zijn politieke loopbaan als gemeenteraadslid in zijn geboortestad Den Haag. Hij werd daar in 1980 als wethouder verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing. In die functie was hij onder meer verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe Haagse gemeentehuis aan het Spui, in de volksmond beter bekend als het IJspaleis.

Het leverde een compleet nieuw aangezicht op voor de binnenstad, maar ruzies over het bouwwerk leidden ook tot zijn vertrek in 1989. In dat jaar ontsnapte hij ook aan een aanslag door het door een Scheveningse crimineel geleide beveiligingsbedrijf Toetanchamon, dat een explosief in een lamp had verstopt en bij hem afleverde. Het explosief ging niet af. Duivesteijn was ook enige tijd directeur van het Architectuurinstituut.

Van 1994 tot 2006 zat Duivesteijn in de Tweede Kamer, waar hij zich opnieuw bezighield met ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Als Kamerlid maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar fraude in de bouw. Hij verliet de Kamer in 2006 om wethouder te worden in Almere.

Senator

Daarna was hij van 2013 tot 2015 lid van de senaat. Op dat moment regeerde Rutte-II, waarin zijn PvdA samen met de VVD forse bezuinigingen doorvoerde. Het PvdA-kopstuk had geen warme gevoelens bij deze combinatie en evenmin bij toenmalig PvdA-leider Diederik Samson, die hij geen moreel leider vond.

Als senator veroorzaakte Duivesteijn eind 2014 mede een kabinetscrisis. Hij stemde met twee fractiegenoten tegen het plan van toenmalig zorgminister Edith Schippers om de vrije artsenkeuze af te schaffen. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij door zijn ziekte zelf had ondervonden hoe belangrijk het is om niet vast te zitten aan één specialist.

Een jaar eerder zorgde hij al voor grote politieke ophef toen hij als senator dreigde het zogeheten Woonakkoord niet te steunen. De PvdA-senator was tegen de heffingen die de woningcorporaties opgelegd kregen, omdat het in zijn ogen slecht uitpakte voor betaalbare woningen voor de lage inkomens. Onder druk stemde hij uiteindelijk in.

Luis in de pels

Voor zijn partij was en bleef Duivesteijn een ware luis in de pels. Hij was eigenzinnig en volgde zijn eigen koers, hield vast aan zijn ideeën en maakte daar binnen en buiten zijn partij niet altijd vrienden mee. Hij schroomde ook niet om harde kritiek te leveren op de partijtop als hij vond dat die de sociaaldemocratische beginselen verkwanselde of als zijn sociaaldemocraten weer eens een dramatisch verlies hadden geleden. Zo zei hij in 2015 na de provinciale verkiezingen dat er aan de top van zijn partij „een tunnelvisie” was, die een kloof met de kiezer en misschien ook wel met partijleden opleverde.

In 2014 werd hij benoemd tot ereburger van Den Haag om zijn verdiensten voor de stadsvernieuwing.

Politieke vrienden en opponenten bedroefd om dood Duivesteijn

Partijgenoten maar ook politieke tegenstanders reageren bedroefd op het overlijden van PvdA-icoon Adri Duivesteijn. De sociaaldemocraten verliezen „een buitengewoon gewaardeerd partijgenoot en fijn mens”, zegt politiek leider Attje Kuiken. „Deskundig, bevlogen en met een groot sociaal hart voor de samenleving, zo zal ik mij hem altijd herinneren.”

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent laat weten diep geraakt te zijn door het overlijden van Duivesteijn. „Een geweldige bestuurder en prachtig mens.” Hij was bovendien „tot het laatst” betrokken bij de PvdA en droeg met „zijn scherpe blik” bij aan de ideeënvorming binnen de partij, aldus Sent.

„Geen afscheid valt me zo zwaar als dat van mijn dierbare vriend Adri Duivesteijn”, twittert partijgenoot en oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. „Adri was mijn maatje, steun en toeverlaat. Hij bewees dat idealen, moed en integriteit bestaan in de politiek. Dit land mag trots zijn op de Duif uit de Schilderswijk.”

De Haagse PvdA-wethouder Martijn Balster omschrijft Duivesteijn als „Van jochie uit de Schilderswijk tot groots wethouderssocialist. De man van bouwen voor de buurt. De stadsvernieuwing als culturele activiteit. Een doener, een denker, visionair, een knokker.”

„Bij het verdrietige nieuws van het overlijden van Adri Duivesteijn denk ik terug aan een volbloed sociaaldemocraat met een groot en warm hart voor volkshuisvesting en zorg”, twittert minister-president Mark Rutte. „Zijn nabestaanden en partijgenoten verliezen een karaktervol en betrokken mens.”

„Wat een droevig bericht”, zegt voormalig ChristenUnie-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Leen van Dijke. „Een politicus die ik hoog had. Goede herinneringen, ook over de gesprekken aan zijn keukentafel.”

Ook Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag in de Haagse gemeenteraad, betuigt zijn medeleven. „Beste Adri, we hebben met enige regelmaat gesproken over onze ideeën voor de stad waar wij beiden zo van houden. Dat heb ik erg gewaardeerd. Dat je nu na je jarenlange gevecht je rust moge vinden.”