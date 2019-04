Waylon tijdens de officiele aftrap van Team Waylon in het NPO Radio 2 Muziekcafe in Poppodium De Vorstin in aanloop naar het Eurovisie Songfestival. Ⓒ FOTO ANP

Hilversum - Of Nederland nou goed of slecht gaat scoren tijdens het Eurovisie Songfestival, Waylon wint altijd. Eigenlijk is er geen artiest te noemen voor wie deelname aan het Songfestival negatief uitpakt voor zijn of haar carrière.