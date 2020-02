Bevolkingsgroei vraagt om regie

Deskundigen waarschuwen dat er regie moet worden gevoerd. „We staan voor een gigantische opgave”, waarschuwt TU-hoogleraar Peter Boelhouwer. Tot 2039 zijn er maar liefst een miljoen extra woningen nodig. „Dat is enorm.”

De explosieve bevolkingstoename leidt, zonder ingrijpen, ook tot grote tekorten bij de medische zorg. De komende tien tot vijftien jaar zijn zo’n 6000 tot 7000 extra huisartsen nodig. Volgens ING zijn er in 2039 tot wel 170.000 extra mensen nodig in de ziekenhuiszorg. In dat jaar zou Nederland volgens het CBS mogelijk zelfs 19 miljoen inwoners tellen.

Het spoor kan de voorspelde spurt ook niet aan, waarschuwt de NS. Daarvoor is de groei te groot, zegt Jeroen Fukken, directeur strategie en innovatie. Op veel trajecten is spoorverdubbeling nodig.

Bevolkingsgroei zorgt voor extra druk om te vergroenen, zeggen specialisten. De uitstoot van een miljoen bewoners is vergelijkbaar met de emissie van een kleine kolencentrale.

