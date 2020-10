Brand bij sloop kolencentale Borssele

Iets na 16.00 uur werd de brand gemeld die tijdens de sloopwerkzaamheden in een turbine ontstond. De brandweer is met meerdere eenheden naar Borssele uitgerukt, maar brand in metaal is moeilijk te bestrijden. Daarom zijn een schuimblusvoertuig en poederblusvoertuig onderweg om de brand te doven.