Auto rijdt in op menigte bij huwelijk in Frankrijk: 8 zwaargewonden

Foto ter illustratie Ⓒ ANP / EPA

Een automobiliste is zaterdag in Frankrijk de controle over het stuur verloren en is op een menigte ingereden die een huwelijk had bijgewoond op het gemeentehuis van Cléry-Saint-André. Acht mensen zijn zwaargewond geraakt, aldus de lokale brandweer.