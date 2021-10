België betaalde ruim miljoen aan ophalen IS'ers, Nederland weigert openheid

Nederland haalde in juni IS-vrouw Ilham B. en drie IS-kinderen op uit Syrië. Er wordt nog gewerkt aan de komst van nog eens vijf IS-vrouwen, blijkt uit een brief die Grapperhaus onlangs aan de Tweede Kamer stuurde.

De bewindsman wil echter geen openheid van zaken geven over de kosten en werpt een rookgordijn op. „Het past het niet om in het stelsel van begroten en verantwoorden over kosten op individueel casusniveau verantwoording af te leggen.” Volgens de CDA-bewindsman is het extra ingewikkeld dat er een groot aantal diensten van verschillende ministeries betrokken zijn. „Daar komt bovendien bij dat operationele redenen in de weg staan aan openbaarmaking van sommige kosten.”

Onze zuiderburen zijn in tegenstelling tot Den Haag niet schimmig over de gemaakte kosten voor het ophalen van zes IS-vrouwen en hun kinderen uit een kamp in het noorden van Syrië. Kamerlid Theo Francken (N-VA) heeft op zijn schriftelijke vragen een uitgebreide verantwoording ontvangen van de Belgische regering. Het geeft een goed beeld van hoe kostbaar de operatie is.

Het ministerie van Defensie van België heeft 1.151.887 euro uitgegeven aan de repatriëringsmissie. In dit bedrag zitten toelagen en vergoedingen voor het personeel, de inzet van huurvoertuigen, communicatiekosten en de vluchten. Het totaalbedrag is zelfs uitgesplitst: iets meer dan de helft van het bedrag ging op aan de verkenning en voorbereiding. De andere helft zijn kosten voor de uitvoering met als klapper de huur van een vliegtuig. De twee repatriëringsvluchten hebben ruim 340.000 euro gekost.

Ook het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de rekening keurig verantwoord. Er was blijkbaar een verkenningsmissie van ambtenaren waarbij 1387 euro is uitgegeven aan luchtvervoer en nog eens 1486 euro voor het verblijf plus dagvergoedingen. Zelfs de factuur van een dna-analyse is openbaar gemaakt. Kosten: 4750 euro.

„De repatriëringsmissie zelf kostte in totaal 4754 euro voor de bij deze operatie betrokken agenten van Buitenlandse Zaken. Deze operatie heeft vele uren gevergd. Ons consulair en diplomatiek personeel heeft hard gewerkt om deze operatie uit te voeren met als doel deze jonge kinderen weg te halen uit de kampen waar zij verbleven”, reageert het departement met een zekere trots op de kritische vragen.

Volgens parlementariër Francken van oppositiepartij N-VA is het terecht dat zijn regering openheid van zaken geeft: „Er zijn weinig zaken zo controversieel als het actief repatriëren van IS-terroristen en hun kroost. De publieke opinie is hierover sterk verdeeld. Maximale transparantie is dan ook vereist. Mensen mogen weten waar hun belastinggeld heen gaat.”

Eerder was het standpunt van het Nederlandse kabinet nog om geen IS’ers op te halen. Dat is gaan schuiven nadat de rechter de druk opvoerde. Als de vrouwen niet worden opgehaald, dreigen volgens voorstanders van ophalen rechtszaken te verlopen waardoor straffeloosheid op de loer ligt.

De kans bestaat dat ze dan ongemerkt alsnog naar Nederland komen, klinkt de waarschuwing. Dan zou vervolging niet meer mogelijk zijn. De deur voor het ophalen van meer IS’ers staat inmiddels op een ruime kier, al blijft het demissionaire kabinet verkondigen dat er per geval wordt gekeken of het wel kan.