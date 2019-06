Een hunebed naast een kampeerplek in Wijster Ⓒ Janetta Sikken

EEN - Verzamel een paar grote keien. Stapel ze zo stabiel mogelijk op, vorm er een keurig rijtje mee en voilà: er is weer een extra ’hunebed’ bij. In heel het land wemelt ’t van zulke ’neppers’, ontdekte het Hunebedcentrum in Drenthe.