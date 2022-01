Nog duizenden huishoudens in Spijkenisse zonder stroom

Stedin is sinds het bedwingen van de brand, rond 13.00 uur, bezig om stap voor stap de inwoners van Spijkenisse weer van stroom te voorzien. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Hulpdiensten bereiden scenario’s voor, mocht de stroomuitval donderdagavond niet overal opgelost worden. Er is extra toezicht en handhaving geregeld. Ook is er nauw contact met getroffen instellingen. Rijnmondveilig roept mensen die hulp nodig hebben op om hulpverleners op straat aan te spreken of naar een politiebureau of brandweerpost in de buurt te gaan.

Volgens Stedin was de schade aan een hoofdverdeelstation in de Aldebaranstraat zo groot dat het station niet meer bruikbaar is en er alternatieve voorzieningen moeten worden aangelegd. De netbeheerder waarschuwde al dat het herstelwerk wel eens de hele dag in beslag kon gaan nemen.

„We begrijpen dat het vervelend is voor de mensen, zeker omdat ze in deze periode in groten getale thuis zijn”, aldus de woordvoerder van Stedin.

Het herstelwerk van Stedin bestaat uit het installeren van noodaggregaten in de wijken en installatie van een container met een noodstroomvoorziening naast het getroffen verdeelstation.