Steun in Kamer voor asielstop groeit, VVD ook voor

Partijen van links tot rechts erkennen dat Nederland diep in een asielcrisis zit, nu er al maanden een enorm tekort is aan opvangplaatsen. In navolging van rechtse partijen als PVV, JA21, FvD en Groep Van Haga pleit nu ook coalitiepartij VVD voor een opvangstop. „Het is voor ons geen taboe om het asielloket tijdelijk te sluiten”, zegt VVD-Kamerlid Brekelmans. Volgens de liberaal zijn daar ook de wettelijke mogelijkheden voor.

De enige structurele oplossing is volgens de VVD om de instroom omlaag te brengen. „Anders is het dweilen met de kraan open”, zegt Brekelmans. Op korte termijn wil hij als noodmaatregelen het aantal grenscontroles verruimen en afspraken met Duitsland en België over hoe om te gaan met asielzoekers die de grens oversteken.

’Verstoppertje spelen’

Volgens JA21-voorman Eerdmans is er een politieke meerderheid om de staatssecretaris te dwingen om tot een asielstop over te gaan, hij waarschuwt dat de asielinstroom deze zomer naar 1600 asielzoekers per week dreigt te gaan. Brekelmans wil eerst dat de staatssecretaris onderzoekt of dat juridisch standhoudt. Hij verwacht dat dat lukt met artikel 111 van de vreemdelingenwet. „Of het mogelijk is hangt af van de situatie”, zegt Brekelmans. Dat hangt volgens hem af van de mate waarin het land verkeert in een noodsituatie.

FvD-Kamerlid Jansen noemt de juridische uitleg ’verstoppertje spelen’. „De avondklok kon ook binnen de kortste keren worden gerepareerd toen dat nodig was, dus waarom zou dit dan niet kunnen?”

D66-Kamerlid Podt ziet als oplossing ’een eerlijke verdeling van asielmigranten over alle gemeenten’: „En minimaal een extra aanmeldcentrum.” Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om te zorgen voor een eerlijkere verdeling. Provincies krijgen dan de doorzettingsmacht om opvangplaatsen af te dwingen in alle gemeenten.