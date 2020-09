’China bouwde 380 heropvoedingskampen voor Oeigoeren’

De denktank, het Australian Strategic Policy Institute (ASPI), stelt op basis van satellietbeelden dat 14 van de 380 kampen nog in aanbouw zijn. Onder de kampen zouden zowel heropvoedingskampen als zwaarbewaakte gevangenissen zijn. ASPI identificeerde ruim 100 kampen meer dan in vorige onderzoeken waren gevonden. De onderzoekers denken dat de meeste interneringscentra in de regio nu in kaart zijn gebracht.

„Het bewijs in deze database laat zien dat, ondanks beweringen van Chinese functionarissen dat gevangenen de kampen verlaten, de aanzienlijke investeringen in de aanbouw van nieuwe interneringsfaciliteiten zijn doorgegaan in 2019 en 2020”, aldus ASPI-onderzoeker Nathan Ruser.

De informatie uit de database, inclusief de coördinaten van de locaties, zijn gepubliceerd in een online database, Xinjiang Data Project genaamd. De kampen zijn geïdentificeerd op basis van getuigenissen van voormalige gevangenen, andere projecten waarin gezocht wordt naar de interneringscentra en satellietbeelden.

Dwangarbeid

Volgens het ASPI-rapport zijn er vaak fabrieken bij de kampen, wat erop duidt dat er een verband bestaat tussen de willekeurige internering van Oeigoeren en grootschalige dwangarbeid. Peking ontkent dat er sprake is van mensenrechtenschendingen in Xinjiang.

Na het bestaan van de kampen eerder te hebben ontkend, omschreef Peking de locaties later als onderdeel van opleidings- en heropvoedingsprogramma’s met als doel ’armoede en terrorisme’ in de regio tegen te gaan. Vorig jaar beweerde een functionaris dat de meeste gevangenen waren vrijgelaten.

Geheim

China weigert journalisten, mensenrechtenorganisaties en diplomaten echter om zelfstandig poolshoogte te nemen in de kampen. Bezoekers van buiten in Xinjiang worden scherp in de gaten gehouden.