Chloordioxide vrijgekomen in waterbedrijf, drinkwater veilig

Ook is er geen gevaar voor omwonenden en medewerkers geweest. De chloordioxide is beperkt gebleven in een ruimte van het bedrijf en kan niet naar buiten ontsnappen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. „Het is nog onduidelijk waar het precies fout ging, maar bij het lossen van het gas is het niet in een tank beland, maar vrij in de ruimte verspreid. De brandweer en PWN maken nu een plan hoe zij het gas kunnen opruimen”, aldus de woordvoerder.

Eerder meldde de woordvoerder van de Veiligheidsregio dat er chloorgas zou zijn vrijgekomen. Later bleek het om chloordioxide in gasvorm te gaan, dat in het drinkwaterbedrijf PWN in kleine hoeveelheden wordt gebruikt als bleek- en desinfectiemiddel voor het reinigen van drinkwater. Chloorgas, een giftig gas met sterke geur, wordt niet gebruikt bij PWN.

Afzetting

Bij het vrijkomen van de chloordioxide is niemand gewond geraakt. Een ruim gebied op het IJsselmeer werd vrijdagmiddag tijdelijk afgezet voor beroepsvaart en pleziervaart, omdat de wind die richting op stond.