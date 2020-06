Groot alarm om chloorlek bij waterbedrijf

Hupldiensten zijn uitgetrokken naar een waterbedrijf in Andijk vanwege een chloorlekkage. Ⓒ Persbureau NieuwsFoto

ANDIJK - Bij een waterbedrijf in Andijk is tijdens het lossen in een ruimte chloorgas vrijgekomen. Een speciaal gaspakkenteam van de brandweer is ter plaatse voor hulp, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.