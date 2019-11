Vrouw lokt dates om ze van duur horloge te beroven

Het laatste slachtoffer was een man die ’s morgens al wist hoe laat het was toen hij ontwaakte zonder zijn klokje van zo’n 50.000 euro om zijn pols.

De 25-jarige Katelin Wojtowicz sloeg eerder al toe in het Fontainebleau Hotel in Miami Beach. Het slachtoffer ontdekte dat het tijd was om uit te checken toen behalve zijn Breitling horloge van 10.000 euro ook 12.000 dollar cash, een nieuwe iPhone ook een Gucci-riem van 500 euro verdwenen waren.

Een derde man dacht wel bij de tijd te zijn door zijn juwelen op te bergen toen Katelin met hem mee ging naar zijn kamer. De vrouw loerde kennelijk over zijn schouder mee, want de volgende ochtend was zijn Rolex van 10.000 dollar en nog eens voor 20.000 dollar aan andere klokjes weg, zo meldt 7NewsMiami.

De vrouw blijkt een recidiviste te zijn. In 2017 nam ze ook al een dure Ulysses Nardin van 10.000 euro weg. Een week later was Katelin kennelijk niet zo bij de tijd toen ze in de badkamer de portemonnee van een man aan het leeghalen was en betrapt werd. Er ontstond een worsteling waarbij ze een taser gebruikte.