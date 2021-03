Oeps, standbeeld Trump niet ’handgemaakt’ in Mexico: ’Komt uit China’

Aanvankelijk had kunstenaar Tommy Zegan, een Amerikaan die in Mexico woont, gezegd dat hij het standbeeld van 100.000 euro met de hand had vervaardigd in zijn woonplaats Rosarito.

Dat was pikant, vonden Amerikaanse media, omdat Trump een muur heeft geplaatst tussen Amerika en Mexico. Het land was ook een politiek speerpunt tijdens de campagne. Mexico zou ’verkrachters’ Amerika inloodsen.

Maar een zakenpartner heeft Zegan verraden. José Mauricio Mendoza nam contact op met Politico: „Alles is in China gemaakt”, zei Mendoza. „Ik wil eerlijk zijn, want ik moet die standbeelden nog gaan verkopen. Het moet wel kloppen.”

Ruzie

Mendoza claimt ook dat het standbeeld, waarover de meningen op zijn minst verdeeld zijn, zíjn geesteskindje was. „Ik was de architect.” Alleen de naam van Zegan werd gebruikt omdat ’niemand José-spullen gaat kopen’, althans, ’geen standbeeld van Trump’.

Kunstenaar Tommy Zegan (rechts) met het beeld. Ⓒ AFP

Eerder had Zegan bij de New York Post uitgelegd wat er speciaal was aan het beeld. „Hij draagt een net pak omdat hij een zakenman is. De rode stropdas staat voor de Republikeinse partij, de rood-wit-blauwe broek dat hij een patriot is”, aldus Zegan. De rode sandalen zouden impliceren dat hij ’naar het strand kan als hij wil’.

Zegan heeft nog niet gereageerd.