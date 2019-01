Toeristen stranden 48 uur op Tenerife

Al bij vertrek van de Airbus A320 in Amsterdam ging zaterdag een rood lampje branden. Er was iets kapot en het bleek dat er een reserveonderdeel moest worden ingevlogen.

Dat duurde te lang. Er is daarom zondag een vervangend vliegtuig van de Lets-Duitse maatschappij Small Planet, waarmee reisorganisatie Thomas Cook al jaren werkt, onderweg naar de Canarische Eilanden om de passagiers op te halen.

Tot overmaat van ramp loopt de bemanning ’uit hun uren’, zodat ze op Tenerife eerst nog een nachtje rust moeten hebben. Dat betekent dat de ongelukkige Nederlanders nog een dag moeten wachten en pas maandagochtend naar huis vliegen.

School en werk na de krokusvakantie worden door deze overmacht niet gehaald. „Op zich niet zo erg, als we maar tijdig de juiste informatie zouden krijgen en we dit extra weekend in een mooi hotel met zwembad konden doorbrengen. In plaats daarvan wordt er nauwelijks door de reisleiding gecommuniceerd en hangen we uren onnodig op de luchthaven rond”, zegt een boze Harry de Waal die met zijn gezin op Tenerife vastzit.

Volgens hem is er opstand uitgebroken onder veel toeristen. „Ze vinden het een amateuristisch gedoe van Thomas Cook. Er wordt niet doortastend gehandeld. We worden van het kastje naar de muur gestuurd, terwijl we uit andere bronnen moeten vernemen hoe de vork precies in de steel zit.”

De reisorganisatie bevestigt het technische mankement en de noodzakelijke rusttijd van piloten en stewardessen. „Een opeenstapeling van pech. Veilig vliegen staat echter altijd voorop. We doen ons best om onze klanten te informeren, maar op Tenerife zijn een beperkt aantal medewerkers en niet alle reizigers zijn goed bereikbaar. Iedereen wordt twee nachten in hotels ondergebracht”, aldus de woordvoerster.

Lanzarote

Ook op Lanzarote wachten reizigers al meer dan dertig uur voordat ze naar huis kunnen. Het gaat hier om dezelfde pechvlucht. Ook hier is veel onduidelijk door ’waardeloze communicatie’, zo meldden verschillende reizigers.

Thomas Cook/Neckermann biedt volgens haar excuses aan voor de overlast. „We vinden dit heel vervelend.” De Waal zegt dat alle wachtellende niet nodig was geweest als er zaterdag gelijk snel was ingegrepen met een aantrekkelijk alternatief.

Door de lange vertraging hebben de passagiers recht op zorg en bijstand en ook nog een forse financiële compensatie.