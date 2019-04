Mensen zakken massaal door het ijs

In Ter Aar moesten zondag verschillende hulpdiensten in actie komen nadat op de Langeraarse Plassen een schaatser door het ijs was gezakt. De schaatser is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In Voerendaal (Limburg) kwam een jongen vast te zitten op een eilandje in een vijver, nadat hij door het ijs was gezakt. De brandweer moest eraan te pas komen om hem in veiligheid te brengen. Verder kwamen onder meer uit Arnhem en Leiden meldingen over mensen die een nat pak hadden gehaald.

Hulpdiensten waren op grote schaal uitgerukt. Ⓒ AS Media

„Je brengt niet alleen jezelf in gevaar maar het levert ook risico’s op voor de hulpverleningsdiensten die tot redding over moeten gaan”, liet de Amsterdamse politie weten naar aanleiding van mensen die toch het ijs waren opgegaan. In de hoofdstad is het vaarverbod dat sinds dinsdag gold voor een deel van de Amsterdamse grachten weer ingetrokken.

Hond

Een hond en zijn baasje zijn zondagmiddag ook door het ijs gezakt in Rotterdam. Een ambulance en diverse brandweerwagens, waaronder een duikteam uit Schiedam, werden met spoed naar de plek van het ongeluk gestuurd. Beiden konden gelukkig snel op het droge geholpen worden.

Mislukte reddingspoging

De hulpdiensten zijn zondag ook uitgerukt voor een door het ijsgezakte vrouw op de Immerlooplas in Arnhem. De vrouw wilde een hond van het ijs redden maar zakte er zelf doorheen. De politie en omstanders hebben de vrouw met een touw uit het water weten te trekken. De ter plaatse gekomen brandweer heeft zicht over de vrouw ontfermd. De hond raakte niet gewond bij het avontuur.