Trump krijgt zijn zin: Mexico verstevigt zuidgrens

Trump houdt de overeenkomst omhoog die Mexico heeft ondertekend. Ⓒ ZUMAPRESS.com

MEXICO-STAD - Mexico begint woensdag met het sturen van versterking naar de grens met Guatemala om de migrantenstroom richting de VS in te tomen. Mexico sloot vrijdag een overeenkomst met de VS waarin het belooft de migratie beter te gaan controleren.