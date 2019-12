 Politie vindt 2000 kilo zwaar vuurwerk in woonwijk IJsselmuiden 

Ⓒ Persbureau Meter

IJSSELMUIDEN - Een vuurwerkvondst zondag in een garagebox in een woonwijk in IJsselmuiden, blijkt groter dan in eerste instantie gedacht. Het gaat om 2071 kilo illegaal zwaar vuurwerk, waaronder nitraten en cobra’s. De politie spreekt van „zeer krachtige explosieven.”