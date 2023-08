Zuid-Frankrijk zucht onder felle hittegolf, mogelijk boven de 40 graden in de Rhônevallei

Bent u in het zuiden van Frankrijk en heeft u te maken met de felle hitte? Dan horen wij graag van u, u kunt ons bereiken via de tiplijn.

De vier departementen met code rood zijn Rhône, Drôme, Haute -Loire en Ardèche. Het gebied met code oranje strekt zich uit van Nice tot aan Straatsburg en van de Vendée tot aan Bourgondië. Ten noorden en westen van Parijs is het een stuk koeler, zo melden Franse media.

Volgens Météo France gaat het om „exceptionele hitte”, vanwege de intensiteit en duur ervan. „De minimumtemperaturen zullen vaak niet lager zijn dan 22 graden, of lokaal zelfs 25 graden,. De maximumtemperaturen liggen over het algemeen tussen 36 en 39 graden.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

„Het is nog steeds in de Drôme en Ardèche dat de felste temperaturen worden verwacht, met maxima die vaak hoger liggen dan 40-graden”, waarschuwt Le Monde. Het hoogtepunt van de hittegolf wordt verwacht op woensdag en donderdag in het zuid-westen van Frankrijk. Qua hitte zal het met name de in de Rhônevallei en in het Centraal Massief zweten worden. Pas aan het begin van het weekend moet de hitte enigszins afnemen, zo schrijft Franceinfo.