Man raakt bevriend met eend die hij eerder aanzag voor avondmaal

„Hij stapte zo uit zijn ei”, vertelt Leanne Marlow, de vrouw van Khim Kaing. „Hierom besloten we hem natuurlijk niet op te eten.” Integendeel zelfs. De eend werd een familievriend en kreeg de naam Tiny.

„Hij was zo schattig”, glimlacht Marlow voor de camera van CTV News. Ze haalt herinneringen op van toen het beestje nog met groot gemak in haar handpalm paste. Haar man stond elke ochtend om vijf uur op om de eend te verzorgen, alvorens hij drie uur later naar zijn werk vertrok.

Baddertijd

Het dagelijkse hoogtepunt moet volgens Marlow toch wel baddertijd met Tiny zijn geweest. „Hij was zo klein in de badkuip”, vertelt ze, waarna ze een video van het kleine eendje in bad laat zien. Deze fase was echter niet van lange duur. De eend groeide als kool en is nu een volwassen vogel, die zelfs het opblaasbare pierenbadje is ontgroeid.

’Kwak kwak’

Nu Tiny zijn naam geen eer meer aan doet, gaat hij dagelijks met Kaing mee op pad en volgt hij zijn baasje overal waar hij gaat. De volwassen eend stapt zelfs bij Kaing voorin de auto, op weg naar nieuwe avonturen. De vriendschap tussen man en vogel gaat inmiddels zover, dat Kaing met kwak-geluiden zijn gevederde vriend kan roepen en daarop respons krijgt.„Ik roep dan kwak, kwak! En dan komt hij naar me toe”, vertelt Kaing lachend aan CTV News.

De opgebloeide vriendschap met Tiny heeft Kaing in ieder geval geleerd zich niet meer te wagen aan de Cambodjaanse delicatesse, waarvoor zijn huiseend in de eerste instantie bedoeld was. „Ik zal ze niet meer opeten. Ze blijken immers net als mensen erg slim te zijn.” In plaats daarvan gaat Kaing proberen een zo goed mogelijk baasje voor zijn eend te zijn.