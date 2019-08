Vermiste zwemster (23) teruggevonden Zuid-Hollands hotel

Het is een raadsel hoe de jonge vrouw daar terecht is gekomen. Wel kon een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland vertellen dat Penny vrijwillig van het strandje aan het Markermeer is vertrokken.

De vrouw en een vriendin verloren elkaar bij het Markermeer uit het oog. Daarna was de vrouw verdwenen. Haar persoonlijke spullen lagen er nog. „Haar spullen, telefoon, kleding, alles lag daar nog en haar auto staat daar nog geparkeerd. Ze is spoorloos verdwenen. Heeft iemand iets gezien of gehoord?”, schreef haar broer op Facebook.

Zaterdagavond en zondag werd op het Markermeer gezocht met brandweerduikers, een helikopter en reddingsboten van de KNRM.

De politie bedankt mensen die hebben meegeholpen met zoeken. Duizenden mensen deelden de oproep van haar broer op Facebook en zochten mee op en rond het water, aldus de woordvoerder.

Ook de broer van de vrouw bedankt iedereen die zijn oproep op Facebook heeft gedeeld „In verband met het politie-onderzoek wordt nog niet bekendgemaakt wat er precies gebeurd is. Iedereen hartstikke bedankt voor het delen! Echt super!”, schrijft haar opgeluchte broer nadat bekend werd dat zijn zus terecht was.

Bekijk ook: Zoektocht vrouw in Markermeer levert niets op